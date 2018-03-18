ЦИК рассказал о явке избирателей на выборах президента к 10.00 мск

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах президента по состоянию на 10.00 по московскому времени составила 16,55%, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На 10.00 мск явка на 2000 год — 6,36%, 2004 год — 8,01%, 2008 год — 8,94%, 2012 год — 6,53%, 2018 год — 16,55%», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

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