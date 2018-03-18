Избирательные участки открылись в Москве

Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8.00 утра в Москве и Московской области, передает РИА «Новости».

В столице России начали свою работу более 3,6 тысяч избирательных участков. А в Московской области открылись свыше 4,2 тысяч участков.

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Как отмечается, более 200 избирательных участков в Москве приспособлены для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.