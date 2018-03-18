Пушков ответил на заявление Порошенко о вступлении Украины в ЕС

Сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о сроках вступления страны в Евросоюз.

«Порошенко угрожает, подобно Атилле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный», — написал Пушков.

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Ранее Порошенко выразил уверенность в том, что вступление Украины в Евросоюз является вопросом лет, а не десятилетий.

Он также подчеркнул, что установил курс на вступление Украины в НАТО и ЕС.