Избирательные участки открылись в центральной Сибири

Избирательные участки в день выборов президента России в 8.00 по местному времени (4.00 мск) открылись в центральной Сибири, а также в ее южных регионах, передает РИА «Новости».

На территории Новосибирской области открылись 2029 избирательных участков. А в Красноярском крае начали свою работу 2202 избирательных участка. При этом в Кемеровской области открылись 1752 избирательных участка. В свою очередь в Томской области голосование пройдет на 778 избирательных участках.

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Также в Хакасии открылся 391 избирательный участок, а в Тыве открылось 183 участка. В Алтайском крае начали свою работу 1831 избирательных участков.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.