Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России

Семья Бергфельд из Германии обратилась в консульский отдел посольства России в Латвии с вопросом о возможности предоставления убежища в России, передает РИА «Новости».

«В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии — семья Бергфельд — с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории России», — заявили в консульстве.

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Как отмечается, заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства относительно данной процедуры.

Ранее СМИ сообщили, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его супруга Соня попросили Россию предоставить им и их детям убежище.

Бывший военный утверждает, что он и его близкие подвергались травле в Германии.