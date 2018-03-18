Избирательные участки открылись в Благовещенске, Якутске и Забайкалье

Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8.00 по местному времени (02.00 мск) в Амурской области и Якутске, а также в самом восточном регионе Сибири — Забайкальском крае, передает РИА «Новости».

В Приамурье голосование пройдет на 772 избирательных участках. В свою очередь в Якутии организованы 806 избирательных участков. А в Забайкалье открыты 942 участка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.