Посол России в Лондоне о действиях Британии: мы таких вещей не прощаем

Москва не забудет Лондону то, в какой манере он пытался действовать по делу Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости» заявление посла России в Великобритании Александра Яковенко.

«Нам выдвинуты серьезные ультимативные обвинения. Мы таких вещей не прощаем. Будем вести очень активную работу, естественно, в рамках правового поля», — сказал он.

Реклама

Яковенко добавил, что Лондон так и не привел каких-либо фактов по делу Скрипаля.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение об ответе Лондону принималось обдуманно.