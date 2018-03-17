Захарова: решение об ответе Лондону принималось обдуманно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение об ответе Лондону принималось обдуманно, передает РИА «Новости».

Она добавила, что «любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры».

«Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась», — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что нынешняя антироссийская кампания в Великобритании напрямую связана с успехами России в Сирии.