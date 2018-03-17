Захарова: решение об ответе Лондону принималось обдуманно

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение об ответе Лондону принималось обдуманно, передает РИА «Новости».

Она добавила, что «любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры».

«Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась», — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что нынешняя антироссийская кампания в Великобритании напрямую связана с успехами России в Сирии.