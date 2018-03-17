Порошенко рассказал, из-за чего обрадуется снятию санкций с России

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что должно произойти, чтобы он обрадовался отмене антироссийских санкций. Об этом он сказал в интервью газете Westdeutsche Zeitung.

«Я смогу радоваться отмене санкций против России, но только тогда, когда с территории Донбасса и Крыма исчезнет последний российский солдат», — заявил Порошенко.

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Он добавил, что антироссийские санкции работают.

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал России припасти девять грамм свинца.