Захарова связала действия Лондона с успехами России в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешняя антироссийская кампания в Великобритании напрямую связана с успехами России в Сирии, передает РИА «Новости».

«Астанинский процесс, как кость в горле стоящий у наших западных коллег … Нужно все каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия — не миротворец, на самом деле Россия играет в какую-то свою игру. И тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде этих самых заявлений премьер-министра Великобритании», — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Сергей Скрипаль был не русским, а британским шпионом, и был передан в эту страну живым и здоровым.