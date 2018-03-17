Лавров заявил о волне примитивной и агрессивной западной пропаганды в связи с делом Скрипаля

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганде в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Михаил Булгаков писал: «Не читайте с утра советских газет». Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа», — заявил Лавров.

Ранее Лавров отреагировал на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который накануне посоветовал России «заткнуться», и связал его «хамство» с желанием войти в историю.