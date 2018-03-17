В Госдуме оценили намерение Порошенко припасти девять грамм свинца для России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что украинские политики любят соревноваться в ораторском искусстве, когда речь идет о стратегии и обороне. Об этом он рассказал в интервью RT.

«В вопросах, касающихся стратегии и обороноспособности, украинские политики соревнуются в ораторском искусстве и хвастовстве, но по-прежнему главный — Петр Порошенко (президент Украины — «Газета.Ru»). Когда горят танки ВСУ (вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») в Донбассе, то остается лишь одно — угрожать России, потому что с ней точно воевать не придется», — сказал Бальбек.

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Политик также посчитал, что такими заявлениями украинские власти пытаются отвлечь внимание населения Украины от других проблем. Также Бальбек отметил, что » у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов». По мнению зампреда, эту фрау президент Уркраины взял из фильма «Белое солнце пустыни».

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал России припасти девять грамм свинца.