В Совфеде рассказали об адекватной и чувствительной реакции на действия Лондона

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, назвал «адекватной, своевременной и чувствительной» реакцию МИДа России на действия британской стороны, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что реакция абсолютно адекватная, своевременная и, уверен, чувствительная для британской стороны. Не мы эту ситуацию начинали — вся кампания обвинения в адрес России абсолютно безосновательна», — сказал Косачев.

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Политик считает, что Россия должна была дать ответ британским властям как можно быстрее.

«Я думаю, что все три элемента этого решения — и по дипкорпусу, и по генконсульству в Санкт-Петербурге, и по Британскому совету — не создают для британцев никаких поводов для дальнейших ответных действий», — подчеркнул Косачев.

Также он полагает, что между странами возможно возобновить «нормальные отношения».

Ранее сообщалось, что В Совфеде заявили о готовности к недружественным действиям Британии.

После отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. В ответ на эти действия Россия высылает 23 британских дипломатов, а также приостанавливает работу Британского совета и генерального консульства в Петербурге.