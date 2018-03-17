В Совфеде заявили о готовности к недружественным действиям Британии

Первый заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Великобритания может принять новые недружественные действия против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не исключено, что они дальше будут отвечать, мы готовы и к этому. Но Лондон должен понимать, что это ничего не даст, разговаривать с Россией такими методами бесполезно», — сказал Джабаров.

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Зампред подчеркнул, что ответные меры России «более жесткие», так как Британия «превратила Россию в страну, распространяющую и применяющую химоружие (из-за обвинений в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — «Газета.Ru»)». Джабаров счел подобное заявление «политическим хамством», которое нельзя игнорировать.

Ранее сообщалось, что в Совфеде рассказали о действующей британской разведке под крышей Британского совета.