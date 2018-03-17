Россия высылает 23 британских дипломатов

Российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении ведомства.

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В МИДе отметили, что предпринимают эти меры «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием г. Солсбери (Великобритания) 4 марта (отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — «Газета.Ru»)».

Ранее сообщалось, что посол Британии прибыл в МИД России.

После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.