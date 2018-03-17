В Китае осудили сотрудничество США и Тайваня

Власти Китая выразили решительный протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте посольства Китая в США.

«Соответствующие положения в «Законе о поездках на Тайвань» серьезно нарушают принцип «одного Китая», китайская сторона выражает в этой связи серьезное недовольство и решительный протест», — сообщается в заявлении дипмиссии.

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В сообщении подчеркнули, что политика «одного Китая» (согласно которой Тайвань не рассматривается, как автономный регион страны — «Газета.Ru») является основой политических отношений КНР и США.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон об укреплении отношений с Тайванем.