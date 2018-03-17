ЦРУ стало главным куратором встречи Ким Чен Ына и Трампа

ЦРУ, а не дипломатические ведомства заняло лидирующую позицию в планировании встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные источники.

По мнению издания, данное обстоятельство говорит об усиливающемся политическом влиянии Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ, которого Трамп назначил новым государственным секретарем во вторник 13 марта. Это также свидетельствует о второстепенной роли Госдепа США в планировании «самой рискованной встречи» Трампа и Кима.

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Источник издания отметил, что Помпео уже установил контакт с представителями КНДР с помощью ЦРУ и северокорейской разведки.

Ранее сообщалось, Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном. По последним данным, встреча может пройти в мае.