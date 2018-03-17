Посольство России обвинило Госдеп во вмешательстве во внутренние дела

Российское посольство в США в твиттере обвинило и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт во вмешательстве во внутренние дела России из-за ее сообщения о подготовке к президентским выборам.

В своем сообщении в твиттере Науэрт написала об отказе ЦИК предоставить статус наблюдателя более пяти тысячам независимых наблюдателей от СМИ, не указав источника этой информации.

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«От имени России: представитель госдепартамента продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь — фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована», — говорится в сообщении посольства.

Ранее Науэрт заявила, что расширение антироссиийских санкций не было приурочено к президентским выборам в России.