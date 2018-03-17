Посол России: мы должны повлиять на Великобританию

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью RT рассказал о том, каким будет подход российской стороны к отношениям между двумя странами после решения британской стороны о высылке части дипломатического персонала из страны.

«Мы должны повлиять на Великобританию. Эта страна — постоянный член Совета Безопасности ООН. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь озвучивались наши взгляды, и хотим иметь возможность влиять на британскую политику. А для этого необходимы соответствующие механизмы», — отметил Яковенко.

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Он также отметил, что российская сторона прежде всего хочет «прояснить все обстоятельства, связанные с данной провокацией».

Ранее Яковенко связал призыв главы минобороны Британии «заткнуться» с новыми реалиями.