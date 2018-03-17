Посол России связал призыв минобороны Британии «заткнуться» с новыми реалиями

По словам российского посла в Великобритании Александра Яковенко, слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что России нужно «отойти в сторону и заткнуться» связаны с «новой политической культурой» страны, передает RT.

«Сказать трудно, однако в политической культуре для меня существуют определенные ограничения, правила ведения дискуссий. И, конечно, то, как министр обороны излагает свою позицию, нас немало удивляет. Но таковы новые реалии, новая политическая культура в Великобритании: мы постоянно слышим подобные высказывания в парламенте от британских официальных лиц», — сказал Яковенко.

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Он также отметил, что «дипломата из России или любой иной страны такая риторика может удивить, но, живя в Лондоне какое-то время, к ней можно привыкнуть».

Ранее Яковенко рассказал о причинах действий, принимаемых британским руководством в отношении России.