Выступления Трампа связали с ростом насилия

В городах, где проходили предвыборные митинги в поддержку Дональда Трампа, на которых он выступал, фиксируется повышенный уровень насилия. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование Пенсильванского университета.

Уточняется, что в городе, принимающем митинг Трампа, в 2,3 раза возрастало число нападений в сравнении с обычными показателями.

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«Оказалось, что это феномен, уникальный для митингов Дональда Трампа», — сказал постдокторант университета и автор исследования Кристофер Моррисон.

Газета подчеркивает, что зачастую выступления Трампа сопровождаются столкновениями его сторонников и противников.