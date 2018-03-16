Песков: Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами

Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, которые этого хотят. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Россию нужно воспринимать как ответственного участника международного сообщества, который заинтересован в том, чтобы налаживать добрые отношения со всеми странами, которые этого хотят», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента ответил на вопрос о возможности начала новой «холодной войны».