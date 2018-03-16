Порошенко поддержал британского министра, посоветовавшего России заткнуться

Президент Украины Петр Порошенко поддержал министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который ранее заявил, что Россия должна «отойти в сторону и заткнуться». Об этом сообщает «112 Украина».

Президент Украины заявил, что поддерживает Великобританию в ее позиции относительно отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, отравление Скрипаля является посягательством на суверенитет Британии, сделанным «по непосредственному указанию» российских властей.

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«Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, — замолчите и убирайтесь вон!» — заявил Порошенко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что главе минобороны Великобритании не хватает образования.