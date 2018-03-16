Стало известно, когда российские дипломаты покинут Великобританию

Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут страну 20 марта. Об этом сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко, передает РИА «Новости».

«Они уедут 20 числа... Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек», — сказал Яковенко.

Реклама

Посол также назвал легендой заявления о том, что высылаемые дипломаты — сотрудники разведслужб.

«Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости», — добавил Яковенко.

Лондон ранее объявил, что высылает 23-х российских дипломатов.

Такое заявление премьер-министр Британии Тереза Мэй сделала на фоне расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, Россия не стала отвечать на требование Лондона объяснить, как вещество, которым, предположительно, отравили Скрипаля, оказалось в Великобритании.