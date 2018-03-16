Меркель выразила надежду на участие России в расследовании дела Скрипаля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что российская сторона примет участие в расследовании по делу Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Я могу только надеяться, что Россия также примет участие в этом расследовании», — заявила Меркель.

Канцлер добавила, что лидеры европейских стран и США «обозначили, что с высокой вероятностью следы ведут в Россию, поэтому это необходимо решительно осудить».

Ранее лидеры Франции, Великобритании, США и Германии в совместном заявлении возложили ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери на российскую сторону.