Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что направила в ЦИК просьбу снять с регистрации кандидата в президенты России Ксению Собчак, так как она, по ее мнению, посягает на целостность России и неуважительно относится к жителям Крыма, передает РИА «Новости».

«Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона», — заявила Поклонская.

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По ее словам, она не рассчитывает на «документы реагирования», но подчеркнула важность того, что крымчане и севастопольцы завили о своей позиции.

Ранее Поклонская раскритиковала заявление телеведущей Ксении Собчак, которая назвала Крым украинским.