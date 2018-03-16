Путин поручил разработать проект указа о целях развития России до 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил разработать проект указа, который определит национальные цели развития России на период до 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской Федерации обеспечить разработку проекта указа президента Российской Федерации, определяющего национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года», — сообщили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к россиянам и призвал прийти на выборы.