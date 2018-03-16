Лавров предположил, что главе минобороны Британии не хватает образования

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который накануне посоветовал России «заткнуться», и связал его «хамство» с желанием войти в историю, передает РИА «Новости».

«Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает», — заявил Лавров, комментируя заявление главы британского минобороны.

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Министр также подтвердил высылку британских дипломатов из России в качестве ответной меры на действия британской стороны. По его словам, Россия перестала обращать внимание на провокационные заявления в свой адрес.

«Я не припомню такого, конечно, мы на это уже перестали обращать внимание. Как, по большому счету, уже и особо не возбуждаемся и раньше не возбуждались по поводу объявления все новых и новых санкций», — добавил Лавров.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посоветовала Уильямсону выпить чаю с молоком и успокоиться.