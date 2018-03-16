Лавров предположил, что главе минобороны Британии не хватает образования

Сергей Лавров РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который накануне посоветовал России «заткнуться», и связал его «хамство» с желанием войти в историю, передает РИА «Новости».

«Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает», — заявил Лавров, комментируя заявление главы британского минобороны.

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Министр также подтвердил высылку британских дипломатов из России в качестве ответной меры на действия британской стороны. По его словам, Россия перестала обращать внимание на провокационные заявления в свой адрес.

«Я не припомню такого, конечно, мы на это уже перестали обращать внимание. Как, по большому счету, уже и особо не возбуждаемся и раньше не возбуждались по поводу объявления все новых и новых санкций», — добавил Лавров.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посоветовала Уильямсону выпить чаю с молоком и успокоиться.