Поклонская поделилась мнением о возвращении Крыма в состав Украины

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская считает, что возвращение Крыма в состав Украины «просто невозможно», сообщает РИА «Новости».

«Украина скорее вернется в Россию. Возвращение Крыма просто невозможно», — сказала Поклонская.

Также политик посчитала, что процветание Украины возможно только с Россией.

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«Украина — это братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может. Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам», — подчеркнула Поклонская.

Ранее сообщалось, что Поклонская пригласила Трампа в Крым.