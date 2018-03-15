Лукашевич: действия Британии по делу Скрипаля носят провокационный характер

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что действия властей Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля носят «откровенно провокационный» характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выслушали набор безответственных обвинений и домыслов в ставшем сейчас фирменным в Великобритании стиле «highly likely» (с высокой долей вероятности). Действия британской стороны носят откровенно провокационный характер. Уже 6 марта глава форин офиса Борис Джонсон выступал в парламенте так, будто расследование закончено, и Россия виновата в произошедшем в Солсбери. Спешка поражает», — сказал Лукашевич.

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По его словам, Россия неоднократно выражала готовность сотрудничать в расследовании дела в рамках установленных международным правом процедур, но Лондон не задействовал их и не предоставил доказательств причастности России.

Ранее сообщалось, что лидеры Франции, Великобритании, США и Германии в совместном заявлении возложили ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери на российскую сторону.