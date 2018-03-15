В Госдепартаменте ответили на вопрос о дате переговоров лидеров США и КНДР

По словам и.о. заместителя руководителя Госдепартамента Хизер Науэрт, дата переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на данный момент неизвестна, передает РИА «Новости».

«Последнее, что я слышала, это то, что дата переговоров пока не определена», — сказала Науэрт.

Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступал за диалог с Пхеньяном, в то время как Трамп намеревался продолжать кампанию максимального давления на КНДР.