Белый дом пообещал действовать жестко, пока Россия «не изменит свое поведение»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США будут действовать жестко в отношении России, пока Москва не изменит свое поведение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент (Трамп) говорил в прошлом, что если мы можем работать вместе для борьбы с мировыми угрозами, такими как Северная Корея, тогда мы должны это делать. Но президент также показал, что он действует крайне жестко по России, в особенности вы это видели сегодня в российских санкциях», — сказала Сандерс.

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Отвечая на дополнительный вопрос журналиста, является ли президент России Владимир Путин «другом или врагом» США, Сандерс заявила, что «это должна определить Россия».

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон ввел новые санкции против Москвы с учетом предстоящих выборов президента.