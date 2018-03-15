Сурайкин накинулся на Шевченко в ходе президентских дебатов

Кандидат в президенты России от «Коммунистов России» Максим Сурайкин попытался напасть на доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина журналиста Максима Шевченко во время дебатов на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».

Сурайкин привел на дебаты женщину, которую представил как бывшего работника Совхоза имени Ленина, которым руководит Грудинин, после чего Грудинин ушел, оставив Шевченко вместо себя.

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«Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел, сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю… Он нас выселил из квартиры», — сказала женщина.

Шевченко стал настаивать на том, чтобы Сурайкин покинул студию на время выступления доверенного лица. После одной из словесных перепалок Сурайкин бросился к Шевченко, затем его увели за пределы студии.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слезы кандидата от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак во время предвыборных дебатов.