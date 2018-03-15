Франция, ФРГ, Британия и США назвали Россию ответственной за нападение на Скрипаля

Лидеры Франции, Великобритании, США и Германии в совместном заявлении возложили ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери на российскую сторону, передает РИА «Новости».

«Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность», — говорится в тексте заявления.

Реклама

Лидеры стран также подчеркнули, что их беспокойство возросло на фоне «и ранее безответственного поведения России» и призвали руководство страны «выполнять свои обязательства как члена Совбеза ООН для сохранения международного мира и безопасности».

Ранее сообщалось, что Франция, ФРГ, Британия и США потребовали от России раскрыть программу разработки газа «Новичок».