Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности
Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко из состава комитета по нацбезопасности и обороны, сообщает телеканал «112 Украина».
За решение проголосовал 261 народный депутат.
Согласно постановлению, Савченко исключили из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободили ее от обязанностей члена этого комитета.
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Постановление вступает в силу со дня принятия.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать Савченко, которую следствие заподозрило в подготовке теракта в Раде.