Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности

Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко из состава комитета по нацбезопасности и обороны, сообщает телеканал «112 Украина».

За решение проголосовал 261 народный депутат.

Согласно постановлению, Савченко исключили из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободили ее от обязанностей члена этого комитета.

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Постановление вступает в силу со дня принятия.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать Савченко, которую следствие заподозрило в подготовке теракта в Раде.