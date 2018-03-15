В Крыму ответили на критику Госдепа США после визита Путина на полуостров

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал официальное заиление Госдепа США по поводу выступления российского президента Владимира Путина на митинге в Севастополе. Об этом сообщает RT.

«Госдеп — не то ведомство, которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах. Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении России и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», — заявил Ганжара.

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По его словам, позиция американской стороны не имеет отношения к реальности. Он также подчеркнул, что мирный референдум в Крыму прошел по стандартам международного права.

«Мы понимаем, что в ходе государственного переворота на Украине Крым имел огромное значение для Штатов. Именно здесь должны были размещаться американские базы. Сегодня это осталось лишь в мечтах американских политиков», — добавил Ганжара.

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что крымчане голосовали на референдуме о присоединении к России под «присмотром вооруженных российских войск».