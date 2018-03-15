Белый дом поддержал решение Британии выслать российских дипломатов
Белый дом поддержал решение британских властей выслать 23-х российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении администрации президента США.
В своем заявлении Белый дом также принял сторону Лондона, обвинившего Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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«Мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответной меры», — говорится в сообщении.
Россия отвергает причастность к отравлению Скрипаля и требует от Британии предоставить доказательства.