Белый дом поддержал решение Британии выслать российских дипломатов

Белый дом поддержал решение британских властей выслать 23-х российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении администрации президента США.

В своем заявлении Белый дом также принял сторону Лондона, обвинившего Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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«Мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответной меры», — говорится в сообщении.

Россия отвергает причастность к отравлению Скрипаля и требует от Британии предоставить доказательства.