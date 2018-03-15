Посольство России рассказало о последствиях высылки дипломатов из Лондона

Высылка 23-х российских дипломатов из Великобритании вызовет проблемы с выдачей виз британцам, которые будут усугубляться. Об этом сообщили в посольстве России в Британии, передает РИА «Новости».

«Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы», — сообщили в дипмиссии.

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В посольстве назвали целью таких шагов британских властей желание затруднить работу консульского отдела России. По мнению представителя дипломатической миссии, это «вписывается в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе диппредставительства».

Ранее Британия объявила о высылке 23-х российских дипломатов из Лондона в свете дела об отравлении Сергея Скрипаля.