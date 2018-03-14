Лондон передал Москве список высылаемых дипломатов

Великобритания передала России список высылаемых дипломатов, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Список по дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании», — сказала Захарова.

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Она отметила, что ответные меры готовятся и скоро будут переданы британской стороне.

Ранее Захарова заявила, что Россия ожидает от Великобритании выдачи 40 преступников.