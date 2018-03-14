Володин заявил о желании Запада видеть в России «ручного» президента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что некоторые страны Запада хотели бы увидеть в России «послушного» президента, передает РИА «Новости».

«Хотели своего президента, ручного и послушного, такого, как на Украине. Совершенно очевидно, что Россия сегодня по многим направлениям для них неудобный конкурент, и они пытаются ее из конкурентного поля убрать, причем зачастую нечестными приемами. Все эти шаги со стороны США, да и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство», — сказал Володин.

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По его словам, многие антироссийские темы исчезнут после выборов президента.

Ранее Володин заявил, что треть судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) избрана без участия российской стороны, и это ставит под вопрос легитимность ЕСПЧ.