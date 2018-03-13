Спецпосланник президента Южной Кореи заручился поддержкой России для переговоров с КНДР

Спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён заявил, что заручился поддержкой России для проведения переговоров между Сеулом и Пхеньяном, а также проведения переговоров КНДР и США, передает РИА «Новости».

«Я поделился с [главой МИД России Сергеем] Лавровым итогами своего визита в Пхеньян. Господин Лавров сказал, что Россия активно поддерживает саммиты, которые намечены между Севером и Югом и между КНДР и США. И Лавров сказал, что Россия будет тесно сотрудничать для успеха двух намеченных саммитов», — сказал Чон Ый Ён.

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Он отметил, что Южная Корея надеется на помощь России в урегулировании ситуации с КНДР.

Ранее Лавров рассказал о стремлении Южной Кореи к урегулированию ситуации с КНДР.