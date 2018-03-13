Пушков прокомментировал назначение Помпео на пост главы Госдепа
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал назначение Майка Помпео на пост главы Госдепартамента США.
«Майк Помпео — 1-ый человек из правоконсервативной «Тea Party» («Партии чаепития»), назначенный на пост госсекретаря. Внешней политикой прежде не занимался. Как и Трамп, сторонник решительных методов», — написал Пушков.
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Он также добавил, что «крайне правые республиканцы будут в восторге» после назначения Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ Майк Помпео станет новым главой Госдепартамента страны.