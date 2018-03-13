Глава Дагестана рассказал Путину о главных проблемах республики

Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о приоритетных проблемах региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Васильев доложил Путину о своем видении приоритетных проблем республики и главных вопросах, на которых руководство Дагестана концентрирует свою работу», — сказал Песков.

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По его словам, Васильев также проинформировал президента о том, что за последние месяцы практически все члены правительства страны побывали в Дагестане, и с ними были намечены планы действий по решению первоочередных задач региона.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана.