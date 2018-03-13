Лавров рассказал о стремлении Южной Кореи к урегулированию ситуации с КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что визит спецпосланника президента Южной Кореи в Россию говорит о понимании Сеулом необходимости сформировать фронт тех, кто может помочь урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом глава российского МИД сказал на встрече со спецпредставителем президента Южной Кореи, советником по вопросам безопасности Чон Ый Ёном.

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«Вы побывали в Пхеньяне, Вашингтоне, Пекине, и сегодня находитесь в Москве. Это лишний раз подчеркивает понимание вашим руководством необходимости сформировать достаточно солидный фронт всех тех, кто может помочь мирному урегулированию кризиса на Корейском полуострове», — отметил Лавров.

В свою очередь представитель Южной Кореии заявил, что Сеул ценит конструктивную роль России в налаживании мира на Корейском полуострове.

Ранее Лавров прокомментировал возможную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.