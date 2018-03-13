Лавров назвал условия взаимодействия с Британией по делу Скрипаля

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ультиматум Великобритании по делу Скрипаля и заявил, что обвиняемая в применении химоружия российская сторона имеет право получить образцы отравляющего вещества. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о том, что обязана сделать Великобритания в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, то это следующее: во-первых, немедленно, как только возникли подозрения, что было применено отравляющее вещество, запрещенное конвенцией, немедленно нужно обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является страной происхождения данного вещества», — сказал Лавров.

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По его словам, российская сторона запросила через официальную ноту доступ к этому веществу, чтобы эксперты из России могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия, но получила отказ от Великобритании.

Министр назвал британские заявления о причастности России к отравлению Скрипаля «чушью» и подчеркнул, что если предусмотренные Конвенцией действия будут выполнены Великобританией, Россия выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос Лондона в то время, которое отводится на подготовку ответа.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля».