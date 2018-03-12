Путин поздравил принца Абу-Даби с днем рождения

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, передает пресс-служб Кремля.

Обсуждались актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества с учетом договорённостей, достигнутых в ходе переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в апреле 2017 года в Москве.

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«Отмечена высокая динамика развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании всего комплекса двустороннего взаимодействия, тесной координации в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна с прошедшим Днем рождения.