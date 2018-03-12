Лидер лейбористов Британии ответил Мэй и призвал к диалогу с Россией

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин ответил на выступление премьер-министра Терезы Мэй, которая указала на причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и поставила Москве ультиматум. Об этом сообщает Sky News.

По словам Корбина, Лондон должен увидеть как доказательства, так и отчет российской стороны в свете заявлений Мэй.

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«Нам необходимо продолжать добиваться здравого диалога с Россией по всем вопросам, которые разделяют наши страны... а не просто обрубать контакты и позволить напряжению расти», — сказал Корбин.

Ранее Мэй поставила России ультиматум по делу об отравлении Скрипаля.