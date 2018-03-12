Хейли обвинила Россию в нарушении резолюции о прекращении огня в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что сирийские власти и Россия не выполняют принятую 24 февраля резолюцию 2401 по режиму прекращения огня, «потому что они так и планировали». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты наклеиванием ярлыков «террористическая группа» на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте», — сказала Хейли.

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По ее словам, новый американский проект резолюции Совета Безопасности ООН не даст войскам России и Сирии возможности наносить удары по террористическим группам.

Ранее сообщалось, что боевики перешли к открытому противостоянию в Восточной Гуте.