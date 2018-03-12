Лукашенко «почувствовал пульс» российских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что в условиях президентской избирательной кампании в России активизировались не только заинтересованные лица, но и общество в целом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс. И все это не может не сказываться и на Беларуси», — заявил Лукашенко.

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По его словам, это положительно влияет и на экономические связи между двумя странами.

«А поскольку теснейшим образом наши экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное этот темп и после выборов поддержать. Думаю, сможем», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко во время утверждения на должности новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов заявил, что «власть должна быть в одном кулаке».