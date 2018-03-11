Путин рассказал о работе его деда у Ленина и Сталина

Президент России Владимир Путин рассказал о работе его деда поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

«Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках», — сказал Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова.

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Путин добавил, что деда и других старших родственников не репрессировали. Он также рассказал, что дед по материнской линии воевал в Первую мировую войну на русско-австрийском фронте.

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